تفاصيل العقد الجديد بين حمدالله والاتحاد

عقد أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، عدة جلسات مع المهاجم المغربي ولاعب الفريق عبدالرزاق حمدالله، للتجديد تعاقد الأخير مع النادي، واستمراره داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبل.

عبدالرزاق حمدالله يبلغ من العمر 32 عاما، انضم إلى صفوف نادي الاتحاد لكرة القدم في يناير 2022، قادما من صفوف نادي النصر في صفقة انتقال حر.

وكشف الإعلامي الرياضي، سعود الصرامي، تفاصيل جديدة بشأن تجديد التعاقد بين نادي الاتخاد ولاعبه عبدالرزاق حمدالله، بعد رغبة الاتحاد بقاء الاعب في صفوف النادي في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه اللاعب مؤخرا مع النادي.

ونشر الصرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بـ “تويتر”، أن العقد الجديد، سيربط عبدالرزاق حمد الله، بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حتى يونيو 2024، أي سيكون لمدة موسم رياضي واحد فقط.

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