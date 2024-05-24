تفاصيل تحوّل “ثوري” بدوري أبطال أوروبا في موسم 2024-2025

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يشهد دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل تغييراً “ثورياً” في هيكليته ونظامه، وحتى في أسلوب بثه تلفزيونياً، في ما وصفته صحيفة “ماركا” بدوري “افتراضي”.

التقى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدريد الخميس، إعلاميين إسباناً لإبلاغهم بالشكل الجديد للمسابقة في موسم 2024-2025.

وبدءاً من الموسم المقبل، يتبدّل شكل دوري أبطال أوروبا، ويرتفع عدد الأندية من 32 إلى 36، كما تنتهي مرحلة المجموعات التقليدية، بحسب أرانتشا رودريغيز من إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية وخوسيه فيليكس دياز من صحيفة “ماركا”.

شكل المسابقة

كلّ فريق سيلعب 8 مباريات: 4 على أرضه و4 خارجها. ستُوزّع الأندية الـ36 المشاركة على 4 مجموعات تضمّ كلّ منها 9 أندية. وسيلعب كلّ نادٍ مباراة واحدة على أرضه وأخرى كزائر ضد فريقين من كلّ مجموعة، ولكن ليس ضد فريق من البلد ذاته، علماً أن المباريات ستكون الساعة التاسعة مساء بالتوقيت الأوروبي.

ستندرج كلّ الأندية ضمن ترتيب واحد، وتتأهل الفرق التي تحتلّ المراكز من 1 إلى 8 مباشرة إلى ثمن النهائي، وتخوض مباراة الإياب على أرضها، فيما تخوض الأندية التي احتلت المراكز من 9 إلى 24، مرحلة تصفيات تكون خلالها مباريات الإياب على أرض الفرق التي احتلت المراكز من 9 و16. وسيُكمل الفائزون ثمن النهائي.

الفرق التي احتلت المراكز من 25 إلى 36 تخرج من البطولة ولن تلعب في الدوري الأوروبي كما حدث حتى الآن.

جدول المباريات

دور المجموعات سيشهد 8 جولات بدلاً من 6، وستبقى المباريات يومَي الثلاثاء والأربعاء، ولكن مع استثناءين.

الاستثناء الأول سيكون حصرياً لدوري أبطال أوروبا (ستكون هناك مرحلة فقط للدوري الأوروبي وأخرى لدوري المؤتمر خلال الموسم) وستنظم مباريات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

إضافة إلى ذلك، ستكون المرحلة الأخيرة ضمن جدول زمني موحّد، إذ ستنظم كلّ المباريات الـ18 في الوقت ذاته الأربعاء 29 يناير 2025.

التصنيف

باستثناء بطل دوري أبطال أوروبا، الذي سيكون مكانه مضموناً في التصنيف الأول، سيُحدّد موقع بقية الفرق بحسب ترتيبها لدى “يويفا”. وحين يظهر اسم نادٍ، يضغط مدير المسابقة على زرّ لمعرفة جدول المباريات الخاص بكل نادٍ بواسطة كمبيوتر يحدّد مبارياته الثماني.

القرعة

لن تكون هناك قرعة سوى لدور المجموعات والتصفيات (بلاي أوف) وثمن النهائي، حين يمكن أن يتواجه فريقان من البلد ذاته.

ثمة 3 مراحل للقرعة في دوري أبطال أوروبا، أوّلها مرحلة المجموعات وتُسحب في 29 أغسطس 2024، والثانية لمرحلة التصفيات (بلاي أوف) وتُسحب في 31 يناير 2025، والثالثة الأخيرة لمراحل ثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي في 21 فبراير 2025، بحسب “كادينا كوبي”.

في ثمن النهائي، ستوضع الفرق التي احتلت المراكز الثمانية الأولى في أجزاء مختلفة من القرعة، كما هو الحال في التنس.

والفائزون في مرحلة التصفيات بين الفرق التي احتلت المراكز من 9 إلى 24، سيواجهون الفرق التي احتلت المراكز الثمانية الأولى. ويعني ذلك أن الفريقين اللذين احتلا المركزين الأول والثاني لن يتواجها سوى في النهائي.

“ماركا” أشارت إلى أن “يويفا” سيوزّع 4.4 مليار يورو في دوري أبطال أوروبا الجديد، مستدركة أن المبلغ لن يُخصّص كاملاً للجوائز أو الفرق المشاركة، إذ سيكون هناك صندوق تضامني ومبلغ مالي للفرق التي لم تصل إلى المرحلة النهائية من المسابقة.

وستتمثل معايير الفصل بين الأندية التي تجمع العدد ذاته من النقاط، في فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، والانتصارات، والانتصارات خارج أرض الفريق، وعدد النقاط التي سجلها الخصوم.