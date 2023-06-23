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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على عدد من التخصصات والمسميات الوظيفية ودعت المواطنين الراغبين في شغل الوظائف إلى التقدم عبر البريد الإلكتروني بعد استيفاء المستندات والتحقق من توافر الشروط اللازمة لشغل كل وظيفة.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للطيران المدني

وقالت الهيئة إن الوظائف المعلنة على المسميات التالية :

أخصائي متقدم التحليل الرقمي والاستجابة للحوادث.

أخصائي متقدم إدارة الهويات والصلاحيات

أخصائي متقدم المراقبة والتحليل.

الشروط وطريقة التقديم

وقالت الهيئة إنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف الشاغرة من خلال زيارة موقع الهيئة العامة للطيران المدني والانتقال إلى قسم التوظيف ثم الاطلاع على الشروط التفصيلية ومتطلبات شغل كل وظيفة وإرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني [email protected] على أن يكون عنوان البريد هو اسم الوظيفة المتقدم عليها.