تفاصيل وفاة ستيني دهس على يد ابنه في نجران

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كشف المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران -جنوب السعودية- عن استقبال عمليات الهلال الأحمر ٩٩٧ بلاغا من مواطن الساعه ٣:٥٢ عصر الجمعة عن وجود حالة دهس في منتزه الملك فهد بنجران، و على الفور تم توجيه فرقة إسعافية، وباشرت الفرقه الموقع الساعه ٤:٠٠ واتضح وجود مصاب بالغ عمره ٦٥ سنة لديه إصابات خطيرة بسبب دهس سيارة، وكان المصاب لديه توقف قلب وتنفس، وتم على الفور تقديم الخدمات الطبية الطارئة، ونقله لمستشفى الملك خالد.

وعن كيفية وقوع الحادث أكدت المصادر أن المتوفى كان في نزهة مع أسرته بمنتزه الملك فهد وأراد أن يدرب ابنه الصغير البالغ 12 عاماً على القيادة، ثم تركه يتجول بالمركبة في مكان ترابي، وعند عودة الابن لم يستطع التحكم بالمركبة فدهس والده، ولم يتم إخراجه إلا من تحت المركبة في حالة حرجة للغاية، ليتوفى بعد نقله عبر إسعاف الهلال الأحمر بالمستشفى.