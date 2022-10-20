تفاوت في أسعار النفط اليوم.. و«برنت» يسجل 192 دولارًا للبرميل

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شهدت أسعار النفط تفاوتًا كبيرًا في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم، مع موازنة المستثمرين الحذر المتعلق بقلة الإمدادات مع توقعات تراجع الطلب.

تراجع العقود الآجلة لخام برنت

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر 28 سنتا أو 0.3 % إلى 92.13 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر التي ينقضي أجلها اليوم الخميس 34 سنتا أو 0.4 % إلى 85.89 دولار للبرميل.

وخلال الأيام الماضية، صعدت أسعار النفط مدعومة بتراجع الدولار وتسجيله دون 112 نقطة، حيث استقرت قيمة العقود المؤجلة تسليم ديسمبر للنفط برنت قرب مستوى 93 دولارًا للبرميل، فيما استقرت أسعار النفط الخام قرب مستوى 86 دولارًا للبرميل.

سعر برنت يصل لـ 92.37 دولار للبرميل

ووفقًا لموقع sa.investing، سجلت أسعار النفط برنت أول أمس الثلاثاء للعقود الآجلة تسليم ديسمبر، صعوداً بمقدار 0.74 نقطة ومعدل تغير قدره 0.81% في الاتجاه الصاعد، ليتم التداول عند 92.37 دولار للبرميل الواحد، مقارنة بسعر الإغلاق في الجلسة السابقة والبالغ 91.62 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه، ارتفعت قيمة العقود الآجلة تسليم ديسمبر للنفط الخام في هذه اللحظة، بمقدار 0.69 نقطة، ونسبة تغير 0.82% في الاتجاه الموجب، ليتم التداول عند 85.18 دولار للبرميل مقارنة بالسعر عند إغلاق جلسة الأمس والبالغ 84.53 دولار للبرميل، فيما كان الافتتاح عند 84.87 دولار للبرميل.