تفعيل الشراكة بين فرع البيئة والبريد السعودي بجازان

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ناقش مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان محمد بن علي آل عطيف، ومدير عام البريد السعودي بجازان ياسر بن محمد الأمير – اليوم- سبل تفعيل الشراكة في مهرجانات المنطقة التي ينظمها فرع الوزارة ودور البريد في الإسهام بالنهوض بالخدمات المقدمة بما يتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ونوَّه مدير عام فرع البيئة بالمنطقة، بدور البريد السعودي في المهرجانات الزراعية بالمنطقة من خلال حضورها لتقديم خدمات متنوعة للزوار؛ من أهمها خدمات التغليف والشحن إلى جميع مدن ومناطق المملكة، انطلاقًا من كون “سبل” جهة رائدة في تقديم الخدمات البريدية واللوجستية، والخيار الإستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، وكمشغل وطني جعلت منه القطاع الأهم في مجال الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة.