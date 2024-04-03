تفعيل “عطاء تقني تبوك” بمشاركة أكثر من 480 متطوعًا ومتطوعة

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نفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة المسؤولية المجتمعية العديد من المبادرات خلال شهر رمضان، ومن ضمنها تفعيل “مبادرات عطاء تقني تبوك”.

وأكد مدير الإدارة المهندس علي البلوي أن المبادارات التي تتبناها تأتي استمراراً لبرامج المسؤولية المجتمعية ولأهمية العمل التطوعي وغرس روح التطوع والمبادرة لدى منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشيراً إلى فتح أكثر من 120 فرصة تطوعية بمعدل أكثر من 230 ساعة تطوعية مسجلة بالمنصة الوطنية للعمل التطوعي، شارك فيها مايزيد عن 480 متطوعًا ومتطوعة من متدربي ومتدربات التدريب التقني بالمنطقة خلال الشهر الفضيل.

وأوضح أن المبادرات، استهدفت أكثر من 1900 مستفيد ومستفيدة بجميع مدن ومحافظات المنطقة، لافتاً إلى أنها نُفذت في عدد من المجالات الخيرية المختلفة ومنها حملة تعظيم بيوت الله وتنظيم المصليات وسقيا الماء في الجوامع، والمشاركة في موائد إفطار الصائمين، إضافةً لتوزيع السلال الغذائية وكسوة العيد.