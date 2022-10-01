تفوق نصراوي قبل لقاء الاتحاد في الكلاسيكو

يتنافس الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره فريق الاتحاد، غدًا الأحد ضمن مواجهات الجولة الخامسة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل النصر المواجهة ضد الاتحاد متسلحًا بتاريخ مواجهات الفريقين، حيث يمتلك العالمي أرقامًا مميزة في لقاءاته ضد العميد، وبالتالي يأمل في الفوز، لتعويض خسارته في ثانــــي جولات دوري روشن للمحترفين.

ومن المقرر، أن يتقابل الفريقين غدًا الأحد عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويستيضف النصر نظيره الاتحاد على ملعب استاد جامعة الملك سعود، حيث يبحث الفريق عن الثلاث نقاط في مواجهة الغد.

تاريخ مواجهات الفريقين

وتقابل الفريقين في 34 مباراة، حيث تمكن النصر من تحقيق الفوز في 14 لقاء مقابل 11 مباراة لصالح الاتحاد، فيما تعادل الفريقين في 9 مناسبات، وكان لاعبو العالمي شباك العميد 61 مرة، مقابل 53 للثاني.

ويعتبر المغربي حمد الله، هو هداف الفريقين، بصفته لعب بقميص النصر والاتحاد، حيث سجل 9 أهداف، وكانت أزمة المهاجم تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الموسم المنقضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.