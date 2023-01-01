تقاوم السموم.. “فئران خارقة” تغزو البرلمان البريطاني

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يعاني البرلمان البريطاني، من الفئران “الخارقة” التي تهرب من الفخاخ المنصوبة لها، رغم إنفاق عشرات الآلاف من الجنيهات كل عام لمكافحة القوارض، إلا أن كافة المحاولات باءت بالفشل.

وطلبت السلطات البرلمانية إجراء مراجعة داخلية للمشكلة التي كشفت أن قتل الفئران المتجولة في مجلس العموم واللوردات أصعب بكثير من قتل القوارض العادية.

وكشفت المراجعة عن وجود حوالي 600 فخ في مطابخ ومناطق تقديم الطعام في قصر وستمنستر، ولكن يبدو أن الفئران مقاومة للعديد من السموم.

وذكر تقرير التفتيش الصحي الصادر عن مجلس المدينة، أن هناك نقصا في المراقبة الكافية، مشيرًا إلى أن التنظيف اليومي الشامل لا يتم بانتظام، ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي نوفمبر، تبين أن تصنيف الصحة الغذائية في البرلمان انخفض من خمسة إلى اثنين، حيث تم العثور على فضلات الفئران في العديد من مناطق تقديم الطعام، وتقول السلطات: إن البرلمان مكان آمن للعمل وتناول الطعام وتصرّ على أنها ملتزمة بمكافحة القوارض.