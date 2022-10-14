تقدم متسارع لإنجاز حدائق الملك عبدالله العالمية

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وقف الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، على سير العمل في حدائق الملك عبدالله العالمية، الواقعة غرب مدينة الرياض، في جولة تفقدية بحضور قيادات الأمانة وفريق عمل المشروع.

سير المشاريع:

واطلع ابن عيّاف على سير المشاريع الضخمة التي تضمها الحدائق التي تقدمت فيها نسب الإنجاز بشكل متسارع، مشيدًا باستمرار العمل بالحدائق دون توقف في الأشهر الماضية.

ويعد هذا المشروع أحد المشروعات النوعية في مدينة الرياض، وتبلغ مساحته الإجمالية أكثر من مليوني متر مربع، وينسجم مع برنامج تحسين جودة الحياة، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030.

دعم القيادة الرشيدة:

وأكد أن العمل المستمر وتسارع نسب الإنجاز فيه خلال فترة قصيرة نسبيًّا هو بدعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، مؤكدًا أن المشروع سيكون إضافة نوعية للمدينة ويرفه عن سكانها، كما سيكون مقصدًا للزائرين.

كما ترأس في حدائق الملك عبدالله العالمية الاجتماع الدوري باللجنة التوجيهية الخاصة بالإشراف على الحدائق، لاستعراض سير العمل في المشروع، ونسب الإنجاز، ولضمان مواصلة العمل وفق أعلى معايير الجودة تحقيقًا لتطلعات القيادة.