تقديم أكثر من 326 ألف خدمة تقنية لخدمة قاصدي المسجد النبوي

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قدّمت الإدارات والأقسام العاملة بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي أكثر من 326 ألف خدمة تقنية – عن بعد – للمستفيدين عبر الوسائل التقنية المتاحة، وأرقام التواصل المخصصة لرعاية قاصدي المسجد النبوي خلال العام 2023م.

وأوضحت الهيئة أن منسوبي العمليات تعاملوا خلال العام الماضي مع 39454 بلاغاً في كافة محاور الخدمة، إضافة إلى استقبال 19716 اتصالاً عبر الرقم الموحّد لخدمات التواصل، كما استفاد 200020 مصلياً وزائراً من خدمة “إشغال المصليات” التي تقدمها الهيئة من خلال إشعار المستفيدين بحالة الإشغال في أرجاء المسجد النبوي وتوجيههم للأماكن الأقل ازدحاماً، لاسيما خلال موسمي رمضان والحج، في حين بلغ عدد عمليات التنسيق والتواصل التي أجرتها الهيئة مع المستفيدين 67307 حالة تنسيق خلال العام الماضي.