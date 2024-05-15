تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثالث في المدينة

المناطق-متابعات

قررت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة، تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث مراعاةً للمدارس الواقعة في نطاق كثافة حركة الحجاج والزوار، وذلك وفق ما ورد من وزارة التعليم استثناءً للمدينة المنورة.

وأوضحت الإدارة، أن الاختبارات الشفوية والعملية ستكون ابتداءً من 18/11/ 1445 هـ حضورياً ضمن اليوم الدراسي، و⁠الاختبارات التحريرية ابتداءً من 22/11/ 1445 هـ حضورياً ضمن اليوم الدراسي.

وأشارت إلى أنه سيتم استكمال العام الدراسي حتى 4/12/ 1445 هـ بالتحويل إلى نموذج التعليم (عن بُعد) عبر منصة “مدرستي”، ويتم خلال هذه الفترة معالجة الفاقد التعليمي.

وكانت إدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة قد استقرت على تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثالث لمدارس المنطقة خلال الفترة من 18/11/1445هـ إلى 22/11/1445هـ، (حضوريًا) ضمن اليوم الدراسي.