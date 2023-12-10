“تقديم خدمات النقل التعليمي وفق معايير الجودة والسلامة” .. ورشة عمل بغرفة تبوك

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نظمت الغرفة التجارية بمنطقة تبوك، اليوم، ورشة عمل بعنوان “تقديم خدمات النقل التعليمي وفق معايير الجودة والسلامة” بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، بحضور ملاك ومالكات المدارس والمهتمين بشأن النقل بالمنطقة.

وهدفت الورشة إلى التعريف بخدمات النقل بأعلى معايير الجودة والسلامة التي حددتها اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، وتوضيح ماقد يترتب على الجهات العاملة بهذا النشاط من مخالفات.

كما تناولت الاشتراطات الأساسية لممارسة النقل التعليمي، وخطوات إصدار التراخيص اللازمة، ومتطلبات التجديد، وبطاقة التشغيل، وبطاقات السائقين وتصنيفاتها، ومددها، وأنواع المركبات والشروط الفنية الواجب تركيبها على الحافلات الخاصة بالنقل المدرسي، بالإضافة إلى مناقشة المرئيات والمقترحات من مقدمي خدمات النقل بشكل عام.