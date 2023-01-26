تقرير دولي: 5 مليارات إنسان مهددون بالموت بسبب الدهون المتحولة

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انتهى تقرير دولي، صادر عن منظمة الصحة العالمية، إلى أن خمسة مليارات شخص يعانون من نقص الحماية في مواجهة “الدهون المتحولة”، ما يزيد من فرص احتمال إصابتهم بأمراض القلب، والوفاة.

وكانت المنظمة قد دعت في 2018 إلى القضاء على “الدهون المتحولة” المنتجة صناعياً، وحددت العام الجاري 2023 موعداً لتحقيق تلك الغاية، إلا أن عدد المستفيدين من سياسات قائمة على الممارسات تضاعف 6 أضعاف، وبلغوا 2.8 مليار شخص في العالم، بينما كان الهدف الذي وضعته المنظمة هو استفادة 5 مليارات إنسان، فيما لم ينفذ تلك السياسات الرامية للقضاء على “الدهون المتحولة” في الأغذية إلا 43 بلداً فقط.

وتندرج تلك الدهون المنتجة صناعياً والتي تسمى “أحماض دهنية”، في (الأغذية المعبأة والمخبوزات وزيوت الطهي والولائم)، وتقدر المنظمة وفاة نصف مليون شخص “وفاة مبكرة” في العالم كل عام.

وتفتقر 9 بلدان من أصل 16 بلداً، تسجل فيها أعلى نسبة تقديرية من وفيات أمراض القلب التاجية الناجمة عن تناول الدهون المتحولة، لتلك السياسات القائمة على أفضل الممارسات، من ضمنها (أستراليا وأذربيجان وبوتان والإكوادور ومصر وإيران ونيبال وباكستان وجمهورية كوريا).