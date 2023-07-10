تقرير.. ريال مدريد اقترب بقوه من إعلان صفقة مبابي

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كشفت تقارير إعلامية عن أخر المستجدات المتعلقة بصفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال رامون ألفاريز الصحفي بجريدة «ماركا» الإسبانية إن ريال مدريد أصبح أقرب من أي وقت مضى من التعاقد مع كيليان مبابي، وأن باريس سان جيرمان سيقوم بتسهيل عملية انتقال مبابي إلى الميرنجي، وذلك عن طريق دفع جزء من مكافأة الولاء للاعب.

وأضاف رامون خلال المقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:” جميع الأطراف متأكدة بأن رحيل مبابي إلى ريال مدريد لا مفر منه سواء في الصيف الحالي أو الصيف المقبل، ولذلك يريد باريس التخلص من اللاعب للاستفادة منه ماديا.

وأكمل ألفاريز، أن ريال مدريد يعتقد أنه سينهي اتفاقه مع مبابي هذا الأسبوع، ومن الممكن أن يوقع اللاعب رسميا على عقود انتقاله إلى النادي الملكي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأتم الصحفي الإسباني أن التسهيل الذي سيقوم به باريس سان جيرمان في صفقة مبابي، من أجل رحيل اللاعب الاستفادة من أمواله في هذا الصيف، بدلا من الرحيل بشكل مجاني خلال الصيف القادم.

ونجح الريال في إبرام 5 صفقات حتى الآن خلال الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تعاقد مع كلا من جود بيلينجهام، خوسيليو، أراد جولر، مع عودة كلا من أبراهيم دياز وفران جارسيا، كما قام بتجديد عقد كلا من لوكا مودريتش، توني كروس، داني سيبايوس، ناتاشو فيرنانديز.