تقرير: محمد صلاح سيلعب مباراته الأخيرة مع ليفربول الأحد

وذكرت القناة السعودية الرياضية، نقلا عن مصادرها، أن محمد صلاح سيلعب الأحد أمام نيوكاسل، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر مباراة له مع “الريدز”، قبل انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.

وأضافت أن صلاح سيتوجه بعد المباراة إلى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة لإجراء الكشف الطبي، تمهيدا لانضمامه إلى نادي الاتحاد.

واعتبرت أن انتقال صلاح إلى “العميد” صفقة كبيرة ومنتظرة، لتقوية صفوف النادي السعودي حتى تكون مشاركته “فعّالة” في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها السعودية في ديسمبر المقبل.

ولم يصدر على الفور أي تصريح من جانب صلاح أو ليفربول أو “العميد”.