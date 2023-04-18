تقلل التنكس العصبي.. علماء يتوصلون إلى طريقة جديدة لمواجهة “ألزهايمر”

وذكر التقرير: “حاولت شركات الأدوية استهداف P25 بأدوية جزيئات صغيرة؛ لكن هذه الأدوية تميل إلى التسبب في آثار جانبية لأنها تتداخل أيضًا مع الكينازات (إنزيم يعدل البروتينات الأخرى عبر إضافة مجموعات فوسفات كيميائيًّا إليها) الأخرى المعتمدة على السيكلين؛ لذلك لم يتم اختبار أي منها على المرضى”.