تقليل الإضاءة والحد من الضوضاء في محمية الإمام عبدالعزيز

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كشفت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية، قواعد ترخيص الأنشطة، وأشارت إلى أنه يلتزم مقدم الخدمات بالأنظمة والضوابط والاشتراطات والقرارات الصادرة عن الهيئة كافة، وعدم استحداث أي إنشاءات؛ على سبيل المثال العقوم، إلا بعد الموافقة الكتابية من الهيئة، وعدم القيام بالأعمال الإنشائية بعد غروب الشمس، والمحافظة على المرافق العامة والتجهيزات الخاصة بالنشاط، والتأكد من سلامتها وكفاءتها التشغيلية وإبلاغ الهيئة في حال وجود ملاحظات.

واشترطت الهيئة أن يكون تصميم المرافق وتشغيلها وصيانتها؛ وفق المعايير البيئية مع عدم العبث بالعلامات الحدودية أو الإرشادية، أو إتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها الهيئة حول المحمية أو داخلها. وعدم ترك النفايات أو دفنها أو حرقها أو رميها. ويلزم توفير حاويات إعادة التدوير في كل نشاط، وفرز النفايات الصحية والصناعية والبلدية والتخلص منها في حاويات مغطاة بإحكام، ونقل المخلفات ومياه الصرف الصحي بالتعاون مع إحدى الشركات المرخصة، وعدم الإضرار بمكونات المحمية، وعدم تخزين المواد الكيميائية الخطرة أو استخدامها، ويستثنى من ذلك محروقات الوقود.

ومن الضوابط التي أقرتها هيئة تطوير محمية الأمام عبدالعزيز، تقليل تأثير الإضاءة والضوضاء بما يضمن الحد من التغييرات المحتملة في سلوك الحيوانات، وعدم إدخال الألعاب النارية، أو إشعال النار في غير الأماكن المخصصة، والسير بالمسارات المحددة للشاحنات والسيارات على ألا تتجاوز السرعة (50 – 70) كيلومتراً في الساعة. وتقديم فحص دوري للشاحنات أو المركبات الثقيلة يثبت سلامة المركبة من العيوب.