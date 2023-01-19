” تقنية أبها ” تُعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثالث لعام 1444هـ

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أعلنت الكلية التقنية بأبها ، فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في التقديم على برامج البكالوريوس والدبلوم بالكلية لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.

وأوضح عميد الكلية التقنية بأبها المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان ، أن فترة التسجيل للفصل الثالث من عام 1444هـ في مرحلة البكالوريوس للفترتيْن الصباحية والمسائية ستبدأ من الأحد المقبل حتى الخميس الموافق 4 رجب 1444هـ، فيما ستبدأ مرحلة الدبلوم الصباحية والمسائية من يوم الأحد 7 رجب 1444هـ إلى يوم الخميس 11 رجب 1444هـ، وسيكون التقديم متاحًا عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني Adm.tvtc.gov.sa.

وأضاف أن جميع البرامج التي تقدمها المؤسسة تهدف إلى رفع الكفاءة العلمية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، في تخصصات نوعية، يحتاج إليها سوق العمل ، وهو ما يؤهّلهم ليكونوا بنية أساسية، تسهم في نهضة المجتمع وتقدّمه ويكون ذلك متزامنا مع رؤية الوطن الطموحة 2030م .