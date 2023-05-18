تقنية الأحساء تحصد المركز الأول في معرض “مبتكرون 2023”

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حصدت الكلية التقنية بالأحساء على المركز الأول في معرض “مبتكرون 2023 م”، الذي نظمته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، تحت شعار “إلهام وابتكار” بمشاركة العديد من الجهات التدريبية في المنطقة.

ويهدف المعرض إلى تعزيز مفهوم التدريب التقني والمهني وإطلاق التفكير الابتكاري للمتدربين والمتدربات والتعريف بمخرجات التدريب التقني والمهني.

وفاز المتدرب في الكلية التقنية بالأحساء عبدالله الناصر من قسم الحاسب الآلي عن المشروع الابتكاري بعنوان “برنامج التعرف على أدوات السلامة بالذكاء الاصطناعي” الذي يتعرف من خلاله على العاملين الذين يرتدون وسائل السلامة من عدمه، حيث يهدف المشروع إلى حماية العمال في الورش والمصانع وحماية المتدربين في الورش التدريبية وضمان استخدام وسائل السلامة.

كما حصل مشروع المتدربين عبدالعزيز الحماده، والمتدرب عقيل الرشيدان بمشروعهم “مكبس مساعدات السيارة ” كأفضل مشروع واعد.

وأكدت الكلية التقنية بالأحساء اهتمامها بقطاع الابتكار وتقديم كل الاهتمام والدعم للمشاريع المبتكرة، مؤكدة أن مثل هذه المعارض تمثل باكورة لعرض المنجزات وتفتح آفاقاً للمنجزات التدريبية.