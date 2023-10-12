“تقنية البنات بالباحة” تعلن مواعيد التسجيل والقبول للفصل التدريبي الثاني

المناطق_الباحة

أعلنت الكلية التقنية للبنات بمنطقة الباحة، موعد بدء القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام 1445هـ إلكترونياً، في أقسام الكلية لتخصصات: (التجميل والتزيين النسائي، وتصميم وتصنيع الأزياء، والإدارية والمالية, والحاسب وتقنية المعلومات).

وأوضحت أن التقديم سيكون متاحًا ابتداءً من 30 / 03 / 1445هـ ،ويستمر إلى 03 / 04 / 1445هـ، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:”قبولي” عبر الرابط التالي: https://adm.tvtc.gov.sa/registration .