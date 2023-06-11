تقنية البنات في بلقرن تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من خريجاتها

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برعاية مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي ؛ تحتفى الكلية التقنية للبنات بمحافظة بلقرن بتخريج الدفعة الأولى من متدرباتها للعام 1444هـ على المسرح الرئيسي بمقر الكلية بسبت العلايا .

واوضحت عميدة الكلية الأستاذة أروى بنت عبدالله الغامدي ؛ يأتي هذا الاحتفاء بعد عامين من تدشين مبنى الكلية والتي تعتبر أحد المشاريع التقنية والمهنية الضخمة التي حظيت بها منطقة عسير خلال الأعوام الماضية، في ظل الدعم الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله – وبمتابعة دائمة من أمير منطقة عسير صاحب السمو المالكي الأمير تركي بن طلال – حفظه الله – وبإشراف مباشر من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد الفهيد.

وقالت الغامدي ؛ إن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في عسير بمتابعة وإشراف الدكتور سليمان الحفظي تشهد حراك مستمرّ لتطوير جميع برامجها، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

‎وأشارت عميدة تقنية البنات ببلقرن ؛ إلى أنّ الكلية -في ظلِّ تلك الرعاية الكريمة على موعدٍ لزف ٦١ متدربة في عدد من التخصصات والبرامج ( تقنية ادارة شبكات الحاسب تقنية الموارد البشرية ) ؛ ليسهمنّ -مع من سبقهنّ في الكليات الأخرى –

في خدمة دينهنّ، ثمّ قيادتهنّ ووطنهنّ، بعد أن تسلحونّ بأدوات العلوم والمعارف، ويشاركونّ في نهضة وطنهم وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتحقيق رؤيته المباركة 2030 , كما عبّرت الأستاذة أروى الغامدي ؛ عن سعادتها الغامرة بهذه الدفعة الأولى، مقدّمًه عبارات التهنئة والتبريكات الخالصة لجميع المتدربات الخريجات ، وسألت الله -تعالى- لهنّ التوفيق والسداد في حياتهنّ العملية، كما قدمت التهنئة لولاة أمورهن داعيتاً الله أن يحفظ الوطن الغالي وأن يحفظ علينا أمننا وأماننا في ظل حكومتنا الرشيدة.