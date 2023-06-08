تقنية المنظار المجهري تحرر القنوات الصفراوية من حصوة حاجّة بنجلاديشية بطبية مكة

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استخرج فريق مختص من مركز أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي بنجاح حصوة كبيرة بحجم ١٥ ملم كانت موجودة في صمام القناة المرارية المشتركة لحاجة بجلاديشية قدمت لأداء مناسك الحج لهذا العام ١٤٤٤ه، باستخدام تقنية المنظار المجهري الدقيق والاستعانة بالأشعة وذلك تحت التخدير الكلي.

وكانت الحاجة تعاني من انسداد في القناة المرارية الكبدية وكذلك انسداد في القناة الصفراوية مع وجود صديد وتسمم بالدم، مع اتساع في القنوات المرارية الكبدية بسبب وجود هذه الحصوة.

وتم خلال عملية التنظير فتح الصمام واستخراج الحصوة بنجاح ولله الحمد ، وتخضع المريضة حالياً لاستكمال العلاج الدوائي لها في المستشفى المحولة منها بالمضادات الحيوية والمحاليل الطبية اللازمة .

وكان مركز الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة بالمدينة الطبية قد أجرى منذ مطلع عام ٢٠٢٢ وحتى شهر مايو ٢٠٢٣ أكثر من ٧٣٢٦ إجراءً طبياً لـ ٣٧١٨ مستفيداً شملت مناظير تشخيصية وعلاجية علوية للجهاز الهضمي والقولون والقنوات الصفراوية المرارية ومناظير الأشعة الصوتية.