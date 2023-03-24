تقنية تتيح للآباء اختيار جنس أطفالهم

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نجح فريق بحثي في ابتكار تقنية توفر قدرة الأزواج على اختيار الجنس المرغوب للطفل، وذلك بنسبة نجاح تبلغ 80 %.

وأكد العلماء المشاركون في البحث، بما في ذلك البروفيسور جيانبيرو باليرمو من جامعة وايل كورنيل الطبية في نيويورك، هذه التقنية بأنها «آمنة للغاية وفعالة».وأجريت تجربة بمشاركة 1317 زوجاً تم تقسيمهم إلى مجموعتين. وحسب ما نشر في تقرير بـ «روسيا اليوم»، فإن 59 زوجاً في هذه المجموعة يرغبون في إنجاب الإناث، وأدت هذه التقنية إلى إنشاء أجنة من الإناث بنسبة 79.1 %. وانتهى الأمر بـ46 من الأزواج الراغبين في نسل ذكور بنسبة 79.6 % من أجنة الذكور.