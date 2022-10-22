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تقنية حديثة لإزالة زراعة الأسنان في حال فشلها بخمس دقائق.. “تفاصيل”

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 22 أكتوبر 2022 - 8:31 مساءً

قال الدكتور مشاري العتيبي، رئيس مؤتمر مكة المكرمة الدولي لطب الأسنان، إنه حضر أكثر 27 جنسية للمؤتمر، كما أن 35 للحاضرين للمؤتمر من خارج المملكة.

وأضاف مشاري العتيبي، خلال لقائه بقناة الإخبارية، إن المؤتمر تناول كافة التخصصات الطبية المتعلقة بالأسنان، بالإضافة إلى الاطلاع على كافة الأبحاث العلمية والدراسات لتوصل إلى أبرز الأشياء التي يمكن أن تفيد البشرية.

وتابع: أنه خلال المؤتمر تم الإعلان عن تقنية حديثة لإزالة زراعة الأسنان حال فشلها في خمس دقائق، لافتًا إلى أن المملكة وفرت كافة الأجهزة مختلفة الطبية الحديثة التي تساهم في علاج العديد من الحالات المصابة بأمراض مختلفة في الأسنان.

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 22 أكتوبر 2022 - 8:31 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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