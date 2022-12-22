“تقنية رفحاء” تطلق مبادرة”حماية” لتوعية المتدربين بأخطار المخدرات

المناطق_الحدود الشمالية

أطلقت كلية التقنية بمحافظة رفحاء أمس ،مبادرة “حماية”والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأوهام دوافع التعاطي ومخاطر النهايات لحماية الشباب من الوقوع في المخدرات والمؤثرات العقلية ،وتعزيز المسؤولية الذاتية،وإيجاد بيئةخالية من المخدرات.

وأوضحت الكلية ان المبادرة تتضمن تقديم برامج تعنى بمواضيع توعوية ووقائية من المؤثرات العقلية والمخدرات،وتعزيز المهارات الحياتية لدى المتدربين ورفع مستوى الحصانة المجتمعية،ورفع مستوى الوعي الشخصيوالذاتي للمتدربين لأخطار وأضرار المخدرات ،وإبراز أثر الأوهام التي قد تدفع نحو التعاطي، والتأكيد على أهمية الثقة فيالنفس وقوة العزيمة كسبب للوقاية من الأوهام المؤدية لتعاطي المخدرات.

من جانب آخر أعلنت الكلية عن فتح التسجيل في الأنشطة التطوعية والكشفية بجوالة الكلية والمشاركة في الأنشطة التطوعية داخل وخارج الكلية،لتنمية قدراتهم الشخصية والإجتماعية والمهارية وتعزيز روح العطاء والقيادة.