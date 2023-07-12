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“تقنية رفحاء” تعلن مواعيد التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول لعام 1445هـ

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 12 يوليو 2023 - 11:51 صباحًا

المناطق_الحدود الشمالية

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية عن موعد بدء القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام 1445هـ، وذلك في تخصصات الدعم الفني، والموارد البشرية، والسلامة، والصحة المهنية.

وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد الموافق 28 / 12 / 1444هـ حتى يوم الأربعاء الموافق 1 / 1 / 1445هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني”قبولي” من خلال الرابط: https://adm.tvtc.gov.sa/registration .

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 12 يوليو 2023 - 11:51 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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