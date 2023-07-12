“تقنية رفحاء” تعلن مواعيد التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول لعام 1445هـ

المناطق_الحدود الشمالية

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية عن موعد بدء القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام 1445هـ، وذلك في تخصصات الدعم الفني، والموارد البشرية، والسلامة، والصحة المهنية.

وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد الموافق 28 / 12 / 1444هـ حتى يوم الأربعاء الموافق 1 / 1 / 1445هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني”قبولي” من خلال الرابط: https://adm.tvtc.gov.sa/registration .