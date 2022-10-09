“تقنية رفحاء” تعلن مواعيد التسجيل والقبول للفصل التدريبي الثاني

المناطق_ الحدود الشمالية

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، موعد بدء القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام 1444هـ إلكترونياً، في أقسام الكلية لتخصصات (الدعم الفني، والموارد البشرية، السلامة والصحة المهنية).

وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد 27 / 3 / 1444هـ ويستمر إلى 2 / 4 / 1444هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:”قبولي” عبر الرابط التالي: https://adm.tvtc.gov.sa/registration