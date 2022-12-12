تقني تبوك يتابع تنفيذ الخطط التدريبة بتقنية محافظة حقل

المناطق_تبوك

تتابع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك تنفيذ الخطط التدريبة المقرر تطبيقها من المؤسسة العامة للتدريب التقني للفصل التدريبي الثاني من النظام الثلثي للعام 1444هـ.

والتقى مدير الإدارة بالمنطقة المهندس علي البلوي بالمتدربين المستجدين في البرنامج التقني لتهيئة المتدربين الجدد والذي وصل عددهم إلى 130 متدرباً مؤكداً لهم حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال توجيهات معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على بذل المزيد من الجهد والعطاء لاستكمال العملية التدريبية لبناء جيل وطني متسلح بالمهارة والمعرفة والابتكار ليساهم في نمو وازدهار وطننا.

داعياً المتدربين الإستفادة من كافة التجهيزات التي وفرتها المؤسسة داخل الوحدات التدريبية والمحافظة عليها.