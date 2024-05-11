تقني تبوك يحقق المركز الثاني لكرة القدم “صالات”

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توّج مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس عبدالله الدحيلان و مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد, منتخب منطقة تبوك بالمركز الثاني بكأس بطولة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لكرة القدم للسيدات “صالات” في نسختها الثانية والتي نظمتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية بإشراف الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة, بمشاركة 143 لاعبة يمثلن 11 منتخباً لإدارات التدريب التقني بالمملكة, وذلك بصالة مدينة أبيكس الرياضية بالأحساء.

وأوضح مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس عبدالله بن إبراهيم الدحيلان, أن هذه البطولة من البرامج المركزية الرياضية لعام 2024م, وبيّن أن الهدف من إطلاق بطولة كرة قدم للبنات هو إتاحة الفرصة للمتدربات لممارسة هواية رياضة كرة القدم بشكل رسمي وفق تنظيمات وتعليمات تم وضعها من قبل الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة ممثله في قسم النشاط الرياضي تجعل ممارسة هذه الهواية تحقق التنافس وصقل الموهبة وتطوير الجانب المعرفي في مجال هذه الرياضة.

بدوره أكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك علي البلوي حرص إدارة المنطقة على المشاركة في تنظيم الأنشطة الرياضية بهدف اتاحت الفرصة للمتدربات لممارسة هواية رياضة كرة القدم مما يحقق التنافس وصقل الموهبة وتحقيق غاياتها المتمثلة في تعزيز مفهوم الرياضة والصحة البدنية للوصول إلى مجتمع صحي نشط ، واكتشاف المواهب وتنميتها.