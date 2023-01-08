تقني تبوك يطلق المعرض التوعي الأول بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية

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نظّمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك اليوم، المعرض الأول التوعوي والتثقيفي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية “حماية”، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخيرية والمتطوعين، وذلك في مقر الكلية التقنية للبنين بمدينة تبوك.

ويهدف المعرض الذي سيقام على مدى 10 أيام للتعريف بأخطار المخدرات وأضرارها والأثر المترتب على تعاطيها وسُبل علاجها, ويستهدف أطياف المجتمع بجميع شرائحه.

كما يقدم المعرض العديد من الاستشارات من الجهات المعنية حول كيفية الحصول على العلاج والتعامل السليم مع المتعاطي والتعرف على العلامات الدالة على ذلك، إضافة إلى توزيع مطبوعات إرشادية تتضمن العديد من مجالات التوعية والتثقيف المختلفة، فيما يقدم عدد من المختصين، محاضرات توعوية وتثقيفية عن أضرار هذه الآفة على الفرد والمجتمع.