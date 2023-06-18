تقني تبوك يعقد الاجتماع الاول للمجلس الاستشاري لعام 1444

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عقد المجلس الاستشاري للتدريب التقني بمنطقة تبوك اجتماعه الاول بحضور اعضاؤه من قيادات التدريب التقني والمهني بالمنطقة إلى جانب اعضاء المجلس من القطاعين الخاص والعام.

وأوضح رئيس المجلس المهندس علي بن مرروق البلوي أثر المجلس ودوره الإيجابي في تنفيذ الخطط المرسومة لقطاع التدريب التقني والمهني بالمنطقة، ومدى مواءمة المخرجات مع الاحتياجات المتغيرة لقطاع الأعمال مما يسهم في استقراء مستقبل البرامج التدريبية والاستمرار في تقديم الحلول لما يطرأ من مستجدات ، مشيراً إلى التوجه لاعتماد المجالس الاستشارية في المناطق لتحقيق الرؤية الطموحة للقيادة الحكيمة رعاها الله.

وتناول الاجتماع عدداً من المحاور، منها التوصية على افتتاح عدد من البرامج والتخصصات الجديدة في بعض المنشآت التدريبية المستوفية لشروط الافتتاح،ولما يخدمة مصلحة المتدربين والمتدربات لمواكبة سوق العمل.واطلاق عدد من المبادرات المجتمعية والنوعية بالمنطقة.