تقني تبوك ينظم المعرض التوعي الأول بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية غداً

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تنظم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك غداً الأحد المعرض الأول التوعوي والتثقيفي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية “حماية” بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخيرية والمتطوعين وذلك في مقر الكلية التقنية للبنين بمدينة تبوك.

ويهدف المعرض الذي سيقام على مدى 10 أيام للتعريف بأخطار المخدرات وأضرارها والأثر المترتب على تعاطيها وسُبل علاجها ويستهدف أطياف المجتمع بجميع شرائحه.

كما يقدم خلال المعرض الاستشارات من الجهات المعنية حول كيفية الحصول على العلاج والتعامل السليم مع المتعاطي والتعرف على العلامات الدالة على ذلك بالإضافة إلى توزيع مطبوعات إرشادية تتضمن العديد من مجالات التوعية والتثقيف المختلفة.