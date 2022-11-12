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“تقني عرعر للبنين ” يفتح القبول المباشر للفصل التدريبي الثاني ‏

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 12 نوفمبر 2022 - 8:23 مساءً

المناطق_الحدود الشمالية

أعلنت الكلية التقنية للبنين بعرعر‬ فتح القبول المباشر للفصل التدريبي الثاني ١٤٤٤هـ لبرنامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحي ابتداءً من الاثنين القادم ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ، وذلك بمقر الكلية بعرعر بإدارة شؤون المتدربين.

وأوضحت الكلية ضرورة إنشاء المتقدم حسابًا على بوابة قبولي من خلال الرابط: ‪adm.tvtc.gov.sa ، قبل طلب الالتحاق المباشر، مضيفة أن تخصصات الدبلوم شملت تقنية المحاسبة، وتقنية الأعمال المكتبية، وتقنية التأمين وإدارة المخاطر، وتقنية الإلكترونيات وأنظمة التحكم، وتقنية المحركات ومركبات، وتقنية الدعم الفني للحاسب، وتقنية شبكات الحاسب،وتخصص دعم أنظمة شبكات الحاسب للبكالوريوس

 

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 12 نوفمبر 2022 - 8:23 مساءً
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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