تقني ومهني تبوك يشارك في صيانة وفحص 492 مركبة في منفذ حالة عمار

المناطق- تبوك

‎انهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ممثله بمنشآتها التدريبية من الكلية التقنية بتبوك ، المعهد الصناعي الثانوي بتبوك والمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بتيماء برنامج (تقني العطاء ) لخدمة ضيوف الرحمن لحج ١٤٤٥ هـ بمرحلته الاولى بمدينه الحجاج بمنفذ حاله عمار

‎ حيث شاركت الإدارة العامة للتدريب التقني بتبوك جنباً الى جنب مع الجهات الحكومية والأمنية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص المشارك بمنفذ حالة عمار لحج ١٤٤٥ هـ و تضمنت المشاركة بتقديم الصيانة لعدد (492)مركبة من صيانة وفحص بساعات تطوعية بلغت (534) ساعة بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار ونقطة تجمع الحجاج بمحافظة تيماء.

‎ويستهدف برنامج (تقني العطاء) لخدمة ضیوف الرحمن مع الجھات المشاركة في موسم الحج، لتشجیع العمل التطوعي، وتعزیز العلاقات وسبل تنمیتھا مع الجھات العاملة في الحج، بالإضافة إلى تفعیل روح التنافس بین المتدربین لخدمة الوطن، والدعم لممارسة الأعمال التخصصیة لخدمة حجاج بیت الله الحرام بتقدیم الدعم الفني والتقني التطوعي لناقلات ومركبات ضیوف الرحمن المتوجھة إلى المشاعر المقدسة بالتعاون مع الجھات ذات العلاقة.

‎وأكد مدير عام التدريب التقني بالمنطقة المهندس علي البلوي أن مشاركة التدريب التقني في موسم الحج تأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله -، بتوفير سبل الراحة لخدمة ضيوف الرحمن

‎و مقدماً شكره لفريق العمل المشاركين ، مؤكداً لهم أن خدمة ضيوف الرحمن أمر عظيم شرف الله به وطننا .