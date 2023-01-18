تقني يحذر من خطورة الذكاء الاصطناعي.. ينتحل صفتك ويقلد صوتك خلال ثوان

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حذر الخبير التقني سالم الحربي من خطورة الذكاء الاصطناعي والذي يتم استخدامه في تقليد الأصوات وانتحال صفة الأشخاص.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “ذكاء اصطناعي جديد يقوم بتقليد صوتك خلال ثواني وانتحال صفتك”.

خطورة تقنية VALL-E

وأضاف سالم الحربي أن الأداة التي يتم استخدامها في هذه التقنية الحديثة تسمى “VALL-E”، ويتم من خلالها تقليد الصوت تماماً ليكون طبق الأصل للصوت الحقيقي.

وأضاف أن هذه التقنية تقوم بتقليد الصوت تماما في ثلاث ثوان تقريبا، وأيضا تقلد صوت المشاهير، طبق الأصل.

وتابع سالم الحربي، هذه التقنية قيد التجربة حاليا وقد يكون لها تأثير كبير عالميا لإمكانية استخدامها في فتح الحسابات الشخصية بتقليد الأصوات.