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نشرت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، صورة عبر حسابها الرسمي في تويتر تعلن من خلالها عن موعد نتائج اختبار القدرة المعرفية العامة (الورقي).

تقويم التعليم السعودية: إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية العامة الأحد القادم

وفي التفاصيل كتب الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية: ستُعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية العامة (الورقي) يوم الأحد 11 ديسمبر 2022م.

وفي وقت سابق، قالت الهيئة إنه لا يشترط أن تقدم النتيجة في شهادة ورقية، وترسل النتيجة في رسالة على الجوال الخاص بالمتقدم، أو يمكن الاطلاع على النتيجة من موقع الهيئة، أو الاتصال بالرقم الموحد ( 920033555 ).

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية. وتشمل اختصاصات الهيئة -في سبيل تحقيق ذلك- ما يأتي: