“تقويم التعليم” تبدأ تطبيق اختبار “TIMSS” في المملكة

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بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم (الثلاثاء)، في تطبيق اختبار TIMSS 2023 الذي يُقام كل 4 سنوات بهدف تقييم النظم التعليمية في دول متفرقة.

وسيكون تطبيق الاختبار إلكترونيّاً عبر منصة المنظمة الدولية لتقييم التحصيل التربوي، في مادتي الرياضيات والعلوم، على 11.7 ألف من الطلاب والطالبات، من الصف الرابع الابتدائي والثاني متوسط، في 421 مدرسة موزعة على 73 مدينة ومحافظة في المملكة.

وتهدف الدراسة الدولية إلى الحصول على بيانات شاملة عن المفاهيم والمواقف التي تعلّمها الطلبة في مادتَي العلوم والرياضيات في الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، ومتابعة المؤثرات النسبية للتعليم والتعلم في الصف الرابع الابتدائي ومقارنتها بتلك المؤثرات في الصف الثاني المتوسط.

كما يتم مقارنة تحصيل الطلبة في العلوم والرياضيات في أنظمة تربوية متباينة في خلفياتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية؛ ومن ثم الوصول إلى أهم وأفضل الوسائل المؤدية إلى تعليم أفضل عبر مقارنة نتائج الاختبارات لدولة ما مع نتائج دول أخرى متقدمة في سياق السياسات والنظم التعليمية المطبقة المؤدية إلى معدلات تحصيل عالية لدى الطلبة.

وتعد دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم من خلال “” TIMSS إحدى الدراسات العالمية التي تشرف عليها المنظمة الدولية لتقييم التحصيل التربوي؛ بهدف الحصول على بيانات شاملة عن المفاهيم والمواقف التي تعلّمها الطلبة في مادتَي العلوم والرياضيات في الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط.