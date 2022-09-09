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“تقويم التعليم” تعلق التسجيل مؤقتًا باختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 9 سبتمبر 2022 - 9:10 صباحًا

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم (الجمعة)، تعليق التسجيل مؤقتا في اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية المخطط عقدها خلال شهري نوفمبر ويناير المقبلين.

وأكدت أن قرار التعليق جاء لحرصها الشديد على استيعاب كافة الرغبات للمتقدمين لاختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية، بعدما لاحظت وجود إقبال كبيـر على التسجيل في الاختبارات، وقرب انتهاء المقاعد المخصصة لها.

وتعهدت الهيئة بتخصيص مقاعد ومواعيد إضافية في كافة مقرات الاختبارات في مختلف مناطق ومدن المملكة، وإعادة فتح التسجيل مطلع شهر أكتوبر القادم، متمنية التوفيق للجميع.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب فتحت مؤخرا التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية للرجال والنساء، وحددت مواعيد الاختبارات لكل منهم.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 9 سبتمبر 2022 - 9:10 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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