“تقويم التعليم” تُحدد المواعيد الجديدة للتسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين و المعلمات

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب المواعيد الجديدة للتسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات للعام الحالي.

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة في استقبال طلبات التسجيل للرجال ممن هم على رأس العمل في الاختبار التربوي العام اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم.

و سيكون التسجيل للجميع اعتبارًا من يوم الخميس القادم والتسجيل للنساء لمن هنّ على رأس العمل اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق الثالث عشر من شهر ربيع الأول الحالي على أن يكون التسجيل لجميع النساء يوم الخامس عشر من الشهر الحالي.

وبينت الهيئة أن التسجيل للرجال والنساء سوف يغلق يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر القادم.

الجدير بالذكر أن الهيئة قد أوقفت التسجيل قبل عدة أسابيع نظرًا لكثرة طلبات التسجيل ورغبة من الهيئة في زيادة مقاعد جديدة تواكب الرغبات الكثيرة للتسجيل.