«تقويم التعليم»: يُمنع ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار

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أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يُمنع ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار.

ونوهت الهيئة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الزي المحدد وقت أداء الاختبارات في قاعات ومقرات المركز الوطني للقياس “قياس”.

وشددت على أن الزي يجب أن يكون متوافقاً مع لائحة المحافظة على الذوق العام في مقرات الاختبارات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية عبر نظام «نور» وتطبيق «توكلنا».

استعراض المؤهلات التعليمية عبر «توكلنا خدمات»

ويتيح تطبيق توكلنا استعراض المؤهلات التعليمية عبر «توكلنا خدمات» مع إمكانية تعديلها.

وزارة التعليم توجه تحذيرًا مهمًا لمنسوبيها

وكانت الوزارة قد حذرت من استخدام أي تطبيقات غير رسمية في المنصات الرسمية للوزارة، مؤكدة أن الوزارة تحملهم المسؤولية كاملة بشأن ما ينتشر هذه الأيام من إضافات مجهولة للمتصفح، فهي مخالفة صريحة للنظام.

إطلاق برنامج لتأهيل المعلمين والمعلمات

وأكدت أنه تم إطلاق برنامج لتأهيل المعلمين والمعلمات في مجال الأمن السيبراني، عبر مسارات تتضمن، «مقدمة في أمن الشبكات، ومبادئ في الأمن السيبراني وحماية الطفل على الإنترنت».