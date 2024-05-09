“تقييم” تبدأ بتصحيح أوضاع القائمين بتقدير أضرار المركبات في عددٍ من المناطق والمحافظات

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أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” عن البدء بتصحيح أوضاع القائمين بأعمال تقدير أضرار المركبات في عددٍ من المناطق والمحافظات في المملكة، وذلك وفقاً لنظام المقيّمين المعتمدين، وللقواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات المعتمدة من الهيئة، والتي تمنع غير الحاصل على موافقة أو ترخيص من الهيئة بمزاولة مهنة تقدير أضرار المركبات.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين سعد البيز، أن التصحيح يأتي في ضوء التنسيق القائم بين الهيئة والإدارة العامة للمرور حيال مواءمة وتصحيح أوضاع القائمين حاليًا بتقدير أضرار المركبات الذين تستعين بهم شعب المرور في المناطق والمحافظات لتقدير أضرار المركبات، حيث تسعى الهيئة إلى تمكين القائمين بأعمال تقدير أضرار المركبات من استعمال الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالهيئة لمزاولة المهنة وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية وتصحيح أوضاعهم .

وأكد أن هذه الخطوة تأتي أيضًا ضمن أحد أبرز أدوار الهيئة في تنظيم وتطوير مهنة التقييم في المملكة، وحرصًا على ضبط جودة أعمال التقييم بكافة فروعه والتي من ضمنها فرع تقييم أضرار المركبات، بدءًا بالتأهيل اللازم لمقيّمي أضرار المركبات وفق المعايير المعتمدة، والاعتماد بتقديم العضويات والتراخيص ورفع مستوى الوعي، والرقابة على مراكز تقدير أضرار المركبات والتأكد من تطبيقها للمتطلبات النظامية والمهنية.

يُذكر أن الهيئة قامت بنشر القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والمختصين من ذوي الخبرة، والتي تهدف إلى تحديد الأحكام والقواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات وضوابط إنشاء وتشغيل المراكز.