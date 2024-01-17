“تقييم”.. تحقق عدداً من الإنجازات والأحداث خلال عام 2023

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كشفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم”، عدداً من الإنجازات والأحداث خلال عام 2023م، كان منها اعتماد تطوير وتحديث عدد من اللوائح والوثائق النظامية وهيَ: نظام المقيّمين المعتمدين، والقواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر، وقواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، واللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، وذلك من منطلق أهدافها الإستراتيجيّة، التي ترسم طريقًا واضحًا لدعم كلّ ما يخدم مهنة التقييم بفروعه كافّة.

وتعد الهيئة الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة، ويكمن دورها في جوانب عديدة وهي التنظيم الذي يصب في تنظيم مهنة التقييم ووضع المعايير والتشريعات اللازمة، والتطوير لمهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها مهنيًا وفنيًا وأخلاقيًا، والاعتماد بتأهيل المقيمين لمزاولة مهنة التقييم، والرقابة المهنية على الأعضاء والمنشآت المرخصة، والتوعية بزيادة ثقة المجتمع في مهنة التقييم، مما يُسهم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين، وتقديم خدمات مهنية وتقارير تقييم عالية الجودة، تعزز الثقة والشفافية في السوق، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار.

واعتمدت “تقييم” عدداً من الأدلّة التنظيميّة وهي: دليل أوصاف البلاغات، والدليل الإجرائي لضبط المخالفات، ونموذج الحد الأدنى لتقرير التقييم، ونموذج الحد الأدنى لعقد تقديم خدمات التقييم الموحد، الذي تم تطبيق وجوب الالتزام بها بدايةً من العام الحالي ٢٠٢٤م.

وفي جانب التأهيل والتطوير فقد قدمت “تقييم” عبر أكاديمية تقييم الذراع التدريبي لها أكثر من (242) دورة تدريبية استفاد منها أكثر (5200) متدرب، في مختلف فروع التقييم (العقارات، المنشآت الاقتصادية، الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، أضرار المركبات، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة)، وقد بلغَ عدد الأعضاء المنضمين لمهنة التقييم (432) عضواً ما بين طالب منتسب، ومنتسب، وأساسي، كما بلغ عدد الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة (19) عضواً، بالإضافة إلى إصدار (15) دليلاً مهنياً في مختلف فروع التقييم، و تطوير (8) مناهج في جميع فروع التقييم.

وتواصل “تقييم” دورها الذي تمارسه في مهنة التقييم من خلال الرقابة على منشآت التقييم، والتأكد من تطبيق معايير الجودة، حيث تمّت إحالة (48) مخالف إلى لجنة النظر، وضبط (29) واقعة مزاولة للمهنة دون الحصول على ترخيص، كما تم فحص أكثر من (2583) تقرير تقييم؛ للتأكد من مطابقتها لمعايير التقارير الدولية واستيفائها للحد الأدنى من المتطلبات، وقد بلغت نسبة الجهات المرخصة التي تمت مراقبة جودة أدائها المهني (29%).

وتستمرّ “تقييم” في تفعيل شراكاتها الدولية مع المنظمات الرائدة في مجال التقييم والجهات ذات العلاقة، حيث شاركت في مؤتمر وقمّة مجموعة العشرين للتقييم V20 في الهند، وملتقى الجمعية العمومية السنوية لمجلس معايير التقييم الدولية IVSC والمؤتمر المصاحب في فرنسا، كما شاركت في مجلس مراجعة المعايير SRP.

وفي جانب إثراء المحتوى المهني والإعلامي في مهنة التقييم فقد أقامت الهيئة أكثر من (49) فعالية مهنية وورشة عمل حول مهنة التقييم، وشاركت في (6) معارض خلال العام 2023م، حرصًا على التواجد في جميع الفعاليات والملتقيات التي تخدم المهنة وأعضائها، كما حصلت تقييم على نسبة ١٠٠٪ ضمن الأجهزة الحكومية الأعلى تفاعلاً وفق تقرير البرنامج الإعلامي الموحد (GRID) في مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣م.

واختتمت “تقييم” عامها بإطلاق هويتها الجديدة التي تحمل معاني التقييم ودلالات النمو والتطوّر، كما أقامت ملتقى التقييم الأول الذي هَدف إلى إطلاع المقيّمين على أبرز مستجدات مهنة التقييم، الذي يُعد فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة مع مختلف الخبراء والمهنيين في هذا المجال.