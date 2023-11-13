“تقييم” تُطلق أولى دوراتها لفرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

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أطلقت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” أمس، أولى دوراتها في فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مدينة الرياض، ضمن جهودها في تطوير مهنة التقييم بالمملكة.

وافتتح الدورة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل، بحضور المدير التنفيذي لأكاديمية تقييم فهد الفاضل، ومدير التطوير التنظيمي والمشرف على فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة حنان الدايل.

وتعمل الهيئة على تأهيل المتدربين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بدقة ومهنية وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة، وذلك من خلال تقديم ثلاثة مستويات تدريبية بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للمقيّمين American Society of Appraiser ASA، التي تِعد من أعرق المنظمات المعتمدة في تأهيل وتدريب واعتماد المقيّمين من مختلف دول العالم؛ حيث تغطي الحزمة التدريبية مجموعة من المواضيع المهمة، مثل: مفاهيم حول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وأنواعها، وتصنيف وأنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وآليات إجراء المعاينة والفحص، وإعداد التقارير في ضوء المعايير الدولية.

الجدير بالذكر أن فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة هو الفرع الذي يُعنى بتقدير قيمة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وفقًا لما تُحدده الأدلة والمعايير المعتمدة من الهيئة، ويُمارس المقيّمون المعتمدون في هذا الفرع مهنتهم لغرض البيع والشراء، والتصفية، وتوزيع التركات والإرث، وأغراض التأمين، وتعتزِم الهيئة إقامة ذات الدورة بتاريخ 3 ديسمبر 2023م للمتدربين في جدة.