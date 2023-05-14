تقييم تُعلن البدء بالتصويت على بنود الجمعية العمومية 2023م

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أعلن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عن عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابعة افتراضياً (عن بعد)، داعياً الأعضاء الأساسيين والمنتسبين للحضور في تمام الساعة الواحدة من مساء يوم الاثنين 2 / 11 / 1444هـ الموافق 22 / 5 / 2023م.

ويتضمن الاجتماع التصويت على ثلاثة بنود رئيسية تشمل: اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة لعام 2022م، وإقرار حسابات الهيئة الختامية للعام المالي 2022م، إضافةً لتعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.

ونوهت الهيئة أن التصويت وحضور الاجتماع يقتصر على الأعضاء الأساسيين والمنتسبين حاملي العضويات سارية المفعول، وسيكون بإمكان الأعضاء التصويت إلكترونياً عبر حساب العضو في نظام قيمة الإلكتروني وذلك ابتداءً من اليوم الأحد 24 / 10 / 1444هـ الموافق 14 / 5 / 2023م.