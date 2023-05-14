أبرز الموادمحليات

تقييم تُعلن البدء بالتصويت على بنود الجمعية العمومية 2023م

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 14 مايو 2023 - 4:05 مساءً

المناطق_الرياض

أعلن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عن عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابعة افتراضياً (عن بعد)، داعياً الأعضاء الأساسيين والمنتسبين للحضور في تمام الساعة الواحدة من مساء يوم الاثنين 2 / 11 / 1444هـ الموافق 22 / 5 / 2023م.

 

ويتضمن الاجتماع التصويت على ثلاثة بنود رئيسية تشمل: اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة لعام 2022م، وإقرار حسابات الهيئة الختامية للعام المالي 2022م، إضافةً لتعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.

 

ونوهت الهيئة أن التصويت وحضور الاجتماع يقتصر على الأعضاء الأساسيين والمنتسبين حاملي العضويات سارية المفعول، وسيكون بإمكان الأعضاء التصويت إلكترونياً عبر حساب العضو في نظام قيمة الإلكتروني وذلك ابتداءً من اليوم الأحد 24 / 10 / 1444هـ الموافق 14 / 5 / 2023م.

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 14 مايو 2023 - 4:05 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

زر الذهاب إلى الأعلى