“تقييم” تُعلن عن إطلاق فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

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أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” عن إطلاقها فرعاً جديداً يختص بتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وكل ما يعد داخلاً بطبيعته ضمنهما وفقاً لما تُحدده الأدلة والمعايير المعتمدة من الهيئة.

وتعمل الهيئة على تأهيل المتدربين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بدقة ومهنية وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة، وذلك من خلال تقديم 3 مستويات تدريبية بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للمقيّمين American Society of Appraiser ASA، التي تعد من أعرق المنظمات المعتمدة في تأهيل وتدريب واعتماد المقيّمين من مختلف دول العالم؛ حيث تغطي الحزمة التدريبية مجموعة من المواضيع المهمة، مثل مفاهيم حول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وأنواعها، وتصنيف أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وآليات إجراء المعاينة والفحص، وإعداد التقارير في ضوء المعايير الدولية، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في تطوير مهنة التقييم في المملكة، وتعزيز البيئة التنظيمية والإشرافية في مجال تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إيماناً منها بالدور الفعال الذي يقدمه المقيّم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة وحماية المصالح.

وتعتزم الهيئة على البدء بتقديم الدورات التأهيلية لمقيّمي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الربع الرابع من هذا العام 2023م، داعيةً المهتمين بالالتحاق في البرامج التدريبية بالتسجيل من خلال الرابط https://form.typeform.com/to/cku4lAGq.