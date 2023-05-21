تكريم الإعلامي المصري أحمد الطاهري بدرع مسرح الفنان الكبير أبو بكر سالم

القاهرة ـ أحمد حماد

كرم القائمين على إدارة فعاليات موسم الرياض الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف المصرية، ورئيس قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة، بدرع تكريم مسرح الفنان الكبير أبو بكر سالم .

وقدم “الطاهري” شكره للقائمين على موسم الرياض، ومسرح أبو بكر سالم على جهودهم .

وقال الطاهري بعد انتهاء تغطية القمة العربية في جدة: “سعدت بتسلمي درع التميز الإعلامي من قبل القائمين على موسم الرياض وحرمنى موعد السفر من أقوم بإبلاغهم بخالص امتناني لهذا الإهداء لأنه من المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولأنه يعكس قدرا من الرقي لا ينفصل عن كل ما يغلف العلاقات المصرية السعودية من رقي واحترام وتقدير متبادل”.

وتابع: “أشكر زميلي جمال الوصيف مراسلنا في الرياض على تسلمه الدرع وتسليمه لي صباح اليوم”.