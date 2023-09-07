تكريم الفائزين بمسابقة المؤسس للقرآن الكريم

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونيابة عنه، كرم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 43.

وتبلغ جوائز المسابقة 4 ملايين ريال، وشارك فيها 166 متسابقاً من 117 دولة حول العالم، حيث ألقى كلمة المتسابقين في الحفل الختامي المتسابق عبدالله بن نعمان بن عتيق من سلطنة عمان.

وحضر الحفل الختامي للمسابقة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وعدد من أصحاب السمو والعلماء وسفراء الدول، ومسؤولون في الأجهزة الحكومية ولفيف من الدعاة وخطباء الجوامع بالعاصمة المقدسة.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ في كلمة له، أن الوزارة سخرت جميع الإمكانات لخدمة هذه المسابقة القرآنية التي لها شأن عظيم لدى أبناء المسلمين بمختلف دول العالم.

ونوه آل الشيخ إلى أن أعلى جائزة في المسابقة قيمتها 500 ألف ريال، وكانت للفائز الأول في الفرع الأول، مؤكداً أن الوزارة حرصت على تحقيق أعلى معايير الدقة والشفافية والعدالة في تحكيم المسابقة.

وأشار إلى أن هذه الدورة شارك في تحكيمها عدد من أهل العلم والخبرة والتخصص من أبناء المملكة ومن خارجها، استمعوا للمتسابقين وقاموا بالتحكيم بينهم عبر نظام تحكيم إلكتروني دقيق.

وأضاف أن الله أكرم ملوك هذه البلاد بحمل لواء تعليم القرآن الكريم في هذا الزمان وطباعته ونشره منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.