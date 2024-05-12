تكريم “لومي” لتميزها في خدمات التنقل خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية لعام 2024

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حصدت شركة “لومي” لتأجير السيارات (“لومي” أو “الشركة”)، الرائدة بمجال توفير خدمات النقل في المملكة العربية السعودية، 3 جوائز كبرى، لتسجل بذلك فوزها الخامس على التوالي في نسخة عام 2024 من جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط.

وقد حصلت الشركة السعودية هذا العام ولأول مرة على لقب ’أفضل شركة تأجير سيارات لقطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية لعام 2024‘، بينما تم تكريمها للعام الثالث على التوالي بجائزة ’أفضل شركة تأجير السيارات في الشرق الأوسط لعام 2024‘. كما حصلت على جائزة ’أفضل شركة تأجير سيارات في المملكة العربية السعودية لعام 2024‘ للعام الخامس في حفل توزيع جوائز السفر العالمية. وتم الإعلان عن الجوائز بمناسبة افتتاح معرض سوق السفر العربي بدبي، الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة قال سيّد أظفر شكيل، الرئيس التنفيذي لشركة “لومي”: “يسعدنا ويشرفنا الفوز بثلاث جوائز مميزة، والحصول على أول تكريم لخدماتنا بمجال تأجير السيارات لقطاع الأعمال، خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية المرموق لهذا العام. وأود بهذه المناسبة أن أشيد بتفاني والتزام وجهود كل عضو في فريق عملنا، وأؤكد التزامنا بتقديم خدمات استثنائية وتجارب متميزة لكل من المقيمين والزوار في المملكة”.

ومنذ عام 1993، دأبت جوائز السفر العالمية السنوية على تكريم أفضل المنتجات والخدمات التي تقدمها شركات مختارة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وتهدف هذه الجوائز المرموقة إلى تكريم وتقدير التميز والاحتفاء به في جميع قطاعات السفر والسياحة العالمية.

ومن خلال امتلاكها 36 فرعاً في 18 مدينة عبر جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، توفر منصة “لومي” الرقمية السلسة خدمات مخصصة وقيّمة مقابل المال للمستهلكين والمسافرين بهدف تسريع تجربة التأجير والاستئجار الشاملة. وتماشياً مع رؤية السعودية 2030، توفر “لومي” نهجاً ديناميكياً وحيوياً جديداً يدعم قطاع النقل في المملكة، كما يستفيد من خدمات الشركة عالمية المستوى عملاء القطاعين الحكومي والخاص وكذلك مواطنو المملكة والمقيمون والسياح.