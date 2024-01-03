تكريم 30 فائزاً في اليوم الثالث لمنافسات المسار الثاني بكأس العلا للصقور

المناطق_واس

تختتم، غداً، منافسات المسار الثاني لكأس العُلا للصقور 2023؛ التي تقام بالشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العُلا حتى 5 يناير الجاري، في قرية مغيراء للرياضات الأصيلة بالعُلا، وأقيمت اليوم عشرة أشواط ليصل إجمالي الأشواط المقامة حتى الآن ضمن المسار الثاني إلى 36 شوطاً من إجمالي 48 شوطاً، بمجموع جوائز يصل إلى 28.860 مليون ريال.

وجرى تكريم 30 فائزاً، اليوم، حققوا المراكز الثلاثة الأولى في الأشواط العشرة التي أقيمت في ثالث أيام المسار الثاني، وانطلقت المنافسات بالشوط الأول لفئة حر قرناس محترفين محليين؛ حيث تألق برغش المنصوري محرزاً المركزين الأول والثالث، فيما ذهب المركز الثاني لمحمد هجرس الدوسري.

بعدها كان حضور المحترفين الدوليين من خلال الشوط الثاني لفئتي قرموشة جير (فرخ – قرناس) وفيه حقق فريق (F3-S) المركز الأول، فيما حقق فريق (M7)المركزين الثاني والثالث، وفي الشوط الثالث الذي خصص لفئة حر قرناس مُلاك محليين، خطف شايع مسلي القحطاني المركز الأول، متقدماً على راشد الهاجري (صاحب المركز الثاني) ومتعب الراجحي (صاحب المركز الثالث).

وفي الشوط الرابع لفئة حر قرناس مُلاك محليين مفتوح، حقق حمد عايض المري المركز الأول، متفوقاً على حمد عبدالله المري (صاحب المركز الثاني)، وسعود الدعيج (صاحب المركز الثالث).

من جانبه، حقق راشد القريني المركز الأول في الشوط الخامس لفئة جير بيور قرناس مُلاك محليين، وجاء رواف أبو العلا في المركز الثاني وسطام المطيري في المركز الثالث.

وجاء التنافس قوياً في الشوط السادس لفئة تبع جير قرناس مُلاك محليين مفتوح، حيث حقق فيصل العقيلي المركز الأول بتوقيت 18.711 ثانية، متفوقاً على محمد المطيري (صاحب المركز الثاني) وعمر التويم (صاحب المركز الثالث)، وفي الشوط السابع لفئة تبع جير قرناس مُلاك محليين، خطف فارس الدوسري المركز الأول، وجاء محمد المري في المركز الثاني، وسليمان الشمري في المركز الثالث.

واستمرت أشواط المُلَّاك الدوليين من خلال الشوط الثامن الذي خصص لفئة حر (فرخ – قرناس)؛ حيث حقق محمد العجمي المركز الأول، فيما احتل حمد مجرن المركزين الثاني والثالث، بعدها انطلق الشوط التاسع لفئة جير بيور فرخ مُلاك محليين، وفيه حقق راشد الهجاري المركز الأول متفوقاً على فضل الخاطر صاحب المركز الثاني ومحمد العنزي صاحب المركز الثالث.

وكان ختام منافسات اليوم الثالث للمسار الثاني مع الشوط العاشر لفئة جير بيور فرخ مُلاك محليين مفتوح؛ حيث جاء عبدالرحمن الشميسي في المركز الأول، بفارق بسيط عن محمد المطيري صاحب المركز الثاني ومحمد المري صاحب المركز الثالث.